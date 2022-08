Scontro tra bisarca e autotreno sull'Ofantina: poteva essere un strage Il bilancio è di due feriti trasportati negli ospedali di Melfi e Sant'Angelo dei Lombardi

Poteva essere davvero una strage oggi pomeriggio a Calitri scalo, lungo la famigerata Ofantina, statale 7, all'altezza di un bar dove vi è un continuo via vai di avventori.

Una bisarca che trasportava sette autovetture nuove, ed un autotreno con due cassoni adibiti al trasporto di materiale ferroso da riciclare, per cause in corso di accertamento si sono scontrate violentemente.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia. Nel terribile impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti dei due mezzi pesanti, il primo originario di Cariati in provincia di Cosenza di 38 anni,e l'altro di Giffoni Valle Piana nel Salernitano di 50 anni. Sul luogo dell'incidente i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti gli ospedali di Sant'Angelo Dei Lombardi e di Mefi. Coinvolte nell'impatto anche due auto in sosta.

Uno scenario incredibile quello che si è presentato agli occhi dei soccorritori accorsi sul posto. Conseguenze che potevano essere sicuramente molto più gravi su questa arteria ben nota, teatro di numerosi incidenti mortali nel corso degli anni. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.