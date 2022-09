L'ultimo saluto ad Alessandra e Roberta con applausi e le note di Ovunque Sarai A Cervinara i funerali delle due 27enni. L'appello ai giovani dell'Arcivescovo e del sindaco

Tantissimi giovani volti rigati dalle lacrime nello stesso istante: mentre le bare bianche di Alessandra e Roberta venivano portate all'esterno della chiesa di Gesù Misericordioso di Cervinara sulle note di “Ovunque sarai” di Irama.

Una scena struggente che nulla dovrebbe avere a che fare con la vita di un giovane, di un papà, di una mamma, di una sorella, di un fratello, di un fidanzato che si dispera con le mani appoggiate al muro di una chiesa all'interno della quale si sono svolti i funerali del suo amore.

Scene difficili da raccontare ma segnate certamente da un dolore innaturale: quello per la morte di Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, le due 27enni di Cervinara morte in un drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica alle porte del centro della Valle Caudina. Viaggiavano a bordo di una Fiat 500 in compagnia di altre due amiche quando l'utilitaria si è schiantata contro un muretto in cemento armato.

Questo pomeriggio nella chiesa di Gesù Misericordioso di Cervinara i funerali della due giovani brillanti, una da poco laureata in Medicina, l'altra in Giurisprudenza, entrambe accomunate da un destino orribile e da un futuro spezzato da un destino assurdo.

A celebrare i funerali in una chiesa gremita di persone sia dentro che fuori è stato l'arcivescovo della Metropolìa di Benevento, Felice Accrocca: “Voi vorreste sapere da me il perchè di questa tragedia. Ebbene non lo so nemmeno io. Ma quello che posso rimarcare – ha poi aggiunto monsignore Accrocca - è che la loro vita non termina qui. E vi assicuro che non è un illusione, Gesù è risorto davvero e questo deve alimentare la speranza. La morte non ha l’ultima parola”.

Poi un appello ai giovani e a tutti i presenti: “Tutti noi qui abbiamo il dono della vita ancora tra le mani: facciamo qualcosa di bello e di grande per gli altri, per il prossimo” ha esortato l'arcivescovo di Benevento.

Forte anche il richiamo alla vita del sindaco di Cervinara, Caterina Lengua: “Ai giovani dico vivete appieno ogni momento del presente ma sempre con uno sguardo al futuro. Insieme pian piano riusciremo a superare questo momento tragico che ci ha portato via due giovani professioniste”.

Giorni scanditi dal dolore per la perdita di due giovani e brillanti donne. Una comunità che non si da pace ma il primo cittadino non ha dubbi e lancia un messaggio di speranza: “Dobbiamo avere la capacità di uscire da questo momento così doloroso. Tutta la comunità sta dimostrando una vicinanza piena e sentita alle famiglie. Per questo credo che la solidarietà e l'amore ci aiuterà”.

Lacrime, tante lacrime all'uscita dalle bare dalla chiesa. Palloncini bianchi liberati in cielo con su scritti pensieri e frasi degli amici, e le note della canzone di Irama, “Ovunque sarai” ad accompagnar l'ultimo viaggio di Alessandra e Roberta....

“Ovunque sarai, ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai, io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò...”