Tragedia ad Atripalda, giù dal ponte: 80enne muore sul colpo Inutili i soccorsi. Sul posto i Carabinieri e Vigili del Fuoco

Tragedia ad Atripalda in provincia di Avellino questo pomeriggio, dove intorno alle 18:40 un 80enne si è lanciato dal ponte Milano in via Tiratore ad Atripalda.

Ancora sconosciuti i motivi che hanno spinto l’uomo, residente ad Atripalda ma originario di Nusco, a compiere il tragico gesto. Sul posto i Carabinieri e vigili del fuoco, che sono arrivati tempestivamente sul posto. Inutili i soccorsi del 118. L’ottantenne, M. D. V. le sue iniziali, era già morto per le serie feriti riportate dopo un volo di alcuni di metri e l’impatto al suolo. La salma è stata trasferita all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.