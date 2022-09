Contrabbando di sigarette: indagato un imprenditore di Quadrelle L’indagato, difeso dall’avvocato Giovanna Coppola dovrà difendersi dalle accuse

La direzione distrettuale antimafia ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un imprenditore di Quadrelle per plurimi reati, tra cui il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il particolare, l’indagato si sarebbe associato con altre persone al fine di immettere nel territorio italiano più di 6.000 kg di tabacco lavorato estero, emettendo false fatture di esenzione IVA e accise, attestando falsamente nelle dichiarazioni doganali l’esportazione su navi da crociera in realtà mai avvenute perché la merce restava e veniva venduta in Italia, con conseguente induzione in errore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

L’indagato, difeso dall’avvocato Giovanna Coppola, dovrà difendersi da tale accusa sottoponendosi ad interrogatorio.