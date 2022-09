Caso Manzo, cinque ore di interrogatorio per Loris ed Eleonora Sono state ascoltate come persone informate dei fatti per la scomparsa dell'operaio di Prata

Sono stai ascoltati per cinque lunghe ore Loris ed Eleonora, rispettivamente fidanzato e amica di Romina, figlia di Domenico Manzo, l’anziano scomparso da Prata Principato Ultra nel gennaio del 2021. Ad ascoltarli, nella giornata di ieri, in tribunale, come persone informate dei fatti, i magistrati della Procura di Avellino che indagano sul caso dell’operaio scomparso da casa in circostanze misteriose.

Il lavoro della Procura procede a ritmo serrato e gli investigatori cercano di chiudere il cerchio quanto prima. Soprattutto vogliono dare risposte ai familiari che dall’8 gennaio del 2021 non si danno pace. I due giovani ascoltati oggi erano presenti alla festa di compleanno di Romina e insieme ad altre persone hanno visto per l’ultima volta Mimì.

Quella sera dell’8 gennaio l’uomo è salito su un’auto per poi sparire nel nulla. A documentarlo sono le immagini della videosorveglianza del paese e altre telecamere private. Al momento sono 4 gli indagati, mentre fatti e dinamiche restano ancora un giallo da chiarire.

L’operaio eliminato per soldi? O perché voleva denunciare i giovani presenti alla festa che consumavano droga? Per ora sono soltanto pezzi dello stesso puzzle che ancora non trovano una posizione giusta. E se a breve non ci sarà una risposta, a gennaio i familiari ricorderanno il secondo anniversario dalla scomparsa di Domenico.