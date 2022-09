Scomparsa Mimì Manzo, gli inquirenti sentiranno i vicini di casa Il caso dell'anziano scomparso a gennaio 2021 da Prata Principato Ultra

Nuovi appuntamenti in tribunale ad Avellino per il caso Manzo. In Procura, domani sfileranno i vicini di casa, persone informate dei fatti. I carabinieri del nucleo investigativo di Avellino sentiranno anche gli amici di Romina, la figlia di Domenico Manzo, l’uomo scomparso a gennaio del 2021 in circostanze sospette. Gli inquirenti vogliono mettere a confronto i racconti resi dai partecipanti della festa di compleanno di Romina, dove Mimì fu visto per l’ultima volta prima di sparire nel nulla, con le immagini delle telecamere di Prata Principato Ultra. Dai video si vedono chiaramente gli spostamenti di auto e persone proprio quella sera, quando il 69enne si allontanò da casa, dopo aver litigato con la figlia.