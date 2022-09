Incatenata al letto, perizia psichiatrica per i genitori di Aiello del Sabato Il giudice del tribunale di Avellino deciderà il prossimo 15 dicembre

Conferito l'incarico dal gup del tribunale di Avellino, per la perizia psichiatrica per i genitori di Aiello del Sabato accusati di maltrattamenti ai danni della figlia. I due coniugi hanno scelto di non andare a processo ma essere giudicati con il rito abbreviato. Anche se, ora, la perizia dovrà valutare la loro imputabilità.

Ricordiamo che l’operazione dei carabinieri, messa a segno la notte del 23 aprile scorso, su richiesta della sorella minore della vittima, ha permesso di mettere la parola fine alle sofferenze della 21enne, ritrovata dai militari legata alla ringhiera delle scale dell’abitazione.

Le indagini hanno poi permesso di ricostruire la triste storia di vessazioni e maltrattamenti fisici messi in atto dalla madre – 47 anni – nei confronti della figlia. Per il padre l'accusa di essere stato complice di tutto questo.

Solo per la madre è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Mentre il padre, indagato, è a piede libero. Lui stesso, durante gli interrogatori resi agli inquirenti ha dichiarato di non aver mai potuto denunciare per paura della reazione della moglie.