Esce da una casa famiglia per anziani e si toglie la vita dandosi fuoco Tragedia in Irpinia a San Sossio Baronia

Un uomo di 79 anni, si è tolto la vita dandosi fuoco, dopo essersi allontanato da una casa famiglia per anziani dove era ospitato. La tragedia è avvenuta a San Sossio Baronia, in Irpinia a poche centinaia di metri dalla struttura. L'uomo, munito di fiammiferi con addosso un accappatoio ha messo in atto in poco tempo il suo piano suicida. Quando sono stati allertati i soccorsi era ormai già troppo tardi. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco ma a nulla è valso ogni intervento. I militari dell'arma attraverso alcune telecamere stanno ricostruendo i vari passaggi. Sconcerto in paese dopo la terribile notizia che ha lasciato sgomenti i familiari dell'uomo, persone perbene, conosciute e stimate in paese.