Furti di energia a Torella e Sant'Andrea di Conza: 4 persone nei guai

Altre quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri per furto di energia elettrica. All’esito di specifiche verifiche, eseguite dai militari delle Stazioni di Torella dei Lombardi e Sant’Andrea di Conza, unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stato riscontrato che, bypassando il contatore o manomettendo lo stesso, veniva illecitamente fornita corrente alle abitazioni dei predetti. Ultimati gli accertamenti, i quattro presunti responsabili sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “furto aggravato”.