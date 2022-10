Moschiano, accusato di atti sessuali con una 14enne: assolto 43enne La sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Avellino per il 43enne e la madre della 14enne

Moschiano, concepì una bambina con una 14enne. Assolti l’uomo 43enne di origini polacche e la madre della ragazzina, ospite di una casa famiglia. L’uomo, difeso dall’avvocato Pompeo Le Donne, era accusato di atti sessuali ed è stato assolto per improcedibilità, in assenza di querela di parte.

La madre, difesa dall’avvocato Carmine Del Genio, era accusata di non avere impedito alla figlia di avere intrapreso una relazione con un uomo molto più grande d’età. Anche per lei il Tribunale di Avellino - in composizione collegiale, presieduto dal giudice Lucio Galeota, a latere Elena Di Bartolomeo e Gennaro Lezzi – ha emesso la sentenza di assoluzione.

Il Pubblico Ministero – nel corso della sua requisitoria – ha chiesto 4 anni di reclusione per l’uomo e l’assoluzione per la madre della ragazza. La ragazzina si era costituita parte civile ed è stata rappresentata dall’avvocato Antonio Falconieri. I fatti si svolsero nel 2018 nel piccolo centro irpino.