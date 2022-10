Travolto da un autocarro parcheggiato in pendenza: muore schiacciato 56enne Tragedia a Morre De Sanctis. L'uomo era appena uscito di casa

Tragedia questa mattina a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino, dove un 56enne, della provincia di Napoli, è morto travolto da un autocarro parcheggiato in pendenza. Una tragedia senza fine che ha sconvolto la piccola comunità altirpina.

Il dramma

È successo questa mattina verso le 7.00. L'uomo era appena uscito di casa per recarsi al cantiere quando il mezzo, probabilmente a causa del malfunzionamento del freno a mano, lo ha investito.

Inutili i soccorsi

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant'AngelodeiLombardi, anche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata traslata all’ospedale “Moscati” di Avellino.