Auto in fiamme nel centro di Quadrelle: in azione i vigili del fuoco L'intervento dei vigili del fuoco di Avellino lungo via Cardinale

Paura nella notte a Quadrelle per un incendio di un'auto in sosta, lungo via Cardinale. La vettura, con molta probabilità, è stata data alle fiamme, intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto sono ginti immediatamente i vigili del fuoco. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per definire la natura del rogo. I militari hanno ascoltato il titolare della vettura, residente proprio lungo via Cardinale. La vettura, compltetamente distrutta dalle fiamme, è stata portata via da un carro attrezzi.