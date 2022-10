Scomparsa Manzo, Russo presto in procura per essere ascoltato Domani mattina il confronto tra il suo legale e la criminologa Iuliano

Giallo Manzo, la procura di Avellino ha dato la disponibilità ad ascoltare l’indagato Alfonso Russo. Il 28enne di Grottolella, iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di false dichiarazioni al pubblico ministero e favoreggiamento, difeso dagli avvocati Palmira Nigro e Dario Cierzo, presto sarà ascoltato dagli inquirenti per chiarire la sua posizione.

Mimì Manzo, il 71enne di Prata Principato Ultra scomparso nel nulla dall’8 gennaio del 2021, la sera della festa di compleanno di sua figlia Romina, indagata per sequestro di persona. Al momento nel registro degli indagati gli inquirenti hanno iscritto quattro persone, ma sono in corso ulteriori interrogatori di persone informate sui fatti per far luce sul giallo di Prata Principato Ultra.