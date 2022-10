Tentato omicidio a Santo Stefano del Sole: assolti i due imputati Dopo otto anni di istruttoria dibattimentale si è chiuso il processo con un verdetto a sorpresa

Tentato omicidio di Paolo Dell’Anno: mandati assolti i due imputati.

Assolti, con formula piena, dall’accusa di detenzione di armi ed emessa sentenza di “non doversi procedere” per “intervenuta prescrizione” dall’accusa di tentato omicidio. Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto 10 anni e sei mesi di reclusione per M. P., difeso dall’avvocato Giovanna Perna e C. F. difeso dall’avvocato Angelo Guerriero.

Tentato omicidio, la ricostruzione

I fatti si erano svolti nel marzo del 2014 quando Dell’Anno avrebbe incontrato i suoi aguzzini di fronte a un bar del posto e sarebbe salito su una Mitsubishi Pajero. I tre si sarebbero allontanati lungo la sp35, la strada che da Santo Stefano del Sole conduce a Sorbo Serpico. Dell’Anno fu ritrovato dal fratello in una pozza di sangue. Ma le varie versioni fornite dalla vittima, non hanno trovato riscontro negli accertamenti tecnici eseguiti dai periti.