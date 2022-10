Valle Caudina: titolare del reddito di cittadinanza e proprietario di 66 auto La polizia municipale scopre una truffa da 30.000 euro

Scoperto titolare di reddito di cittadinanza proprietario di 66 autoveicoli. Una truffa, quella portata alla luce in Valle Caudina pari a 30.000 euro.

L’operazione della polizia municipale di San Martino Valle Caudina, coordinata dal capitano Serafino Mauriello, ha avuto inizio da una semplice attività di verifica, tutto è partito da un controllo effettuato dagli agenti su un veicolo di proprietà di un'automobilista napoletano.

La scoperta

L’uomo, un 60enne era proprietario di 66 autoveicoli tra autovetture e motocicli, ma ciò nonostante era titolare di reddito di cittadinanza dall’anno 2019. Immediatamente sono scattate la segnalazione della persona in questione all’autorità giudiziaria di Napoli e all’Inps.

Gli accertamenti

Dall’analisi dei dati forniti dall’Inps è emerso che nonostante era intestatario dei veicolo, non ne avevano dichiarato nessuno ed in regime di autocertificazione aveva certificato un Isee pari a zero. Gli accertamenti sono tutt’ora in corso per le verifiche sulle intestazioni fittizie, nuovo filone di attività investigativa che interessa direttamente le polizie municipali che riescono ad incrociare dati relative alle residenze, alla titolarità di attività, al tenore di vita ed alle condizioni di redditualità dei soggetti attenzionati.