Cervinara, arrestato e portato in carcere 60enne Deve scontare una pena per omicidio preterintenzionale

Nella mattinata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Cervinara, nel corso di specifici servizi finalizzati alla prevenzione generale dei reati e al controllo del territorio, ha rintracciato aC ervinara e identificato un sessantenne del luogo, con numerosi precedenti di polizia. Da successivi accertamenti emergeva che il predetto, dallo scorso mese di settembre, era ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione per la pena della reclusione di anni 6, mesi 3 e giorni 22. Il provvedimento giudiziario era stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della Corte di Appello di Napoli, a seguito di condanna divenuta definitiva per il reato di omicidio preterintenzionale. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Avellino.