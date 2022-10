Pratola Serra, scuola modulare: atti nulli rinviati al pubblico ministero Il gip del tribunale di Avellino ha accolto l'eccezione sollevata dal difensore

di Paola Iandolo

Scuola Modulare, gli atti relativi allo stralcio sono ritornati al pubblico ministero. L’eccezione sollevata alla scorsa udienza dall’avvocato Alberico Villani è stata accolta e gli atti sono stati dichiarati nulli dal gip per un solo capo di imputazione, segnatamente il capo K nel quale viene contestato l’abuso d’ufficio ad Emanuele Aufiero, Maddalena Capone, Marianna Galdo, Simona Silano, Fabrizio Graziano e Mariangela Izzo. In particolare il giudice per l’udienza preliminare aveva evidenziato che la delibera comunale del 23 febbraio 2017 n. 18 - contestata dal pubblico ministero – non risultava mai essere stata adottata dall’amministrazione comunale.

Ma anche nell’udienza preliminare, celebrata venerdì l’avvocato Alberico Villani, difensore di Emanuele Aufiero - ultimo sindaco di Pratola Serra, prima dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose - aveva sollevato un’eccezione sulla quale il giudice si era riservato. Ad avviso del difensore, la nuova richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero non era stata preceduta dall’avviso di conclusioni delle indagini preliminari. Questione sulla quale il gip ha sciolto la riserva rinviando gli atti al pubblico ministero per i 6 indagati.