Flumeri, incidente tra un'auto e uno scooter: gravissima una coppia di Ariano Terribile schianto lungo la strada fondo Valle Ufita

Un terribile schianto ha visto coinvolto uno scooterone e un'auto lungo la strada fondo Valle Ufita, la strada che costeggia lo stabilimento IIA a Flumeri. L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio una coppia di coniugi residenti ad Ariano Irpino.

La corsa contro il tempo da parte del 118

L'uomo, in codice rosso è stato soccorso sul posto da un'eliambulanza è trasferito in rianimazione alla città ospedaliera di Avellino, la moglie anche lei in prognosi riservata trasportata in ambulanza nella stessa struttura.

La dinamica

Viaggiavano in direzione Ariano, provenienti dalla Baronia, quando improvvisamente e per cause in corso di accertamento si è verificato l'incidente. Alla guida dell'auto un giovane napoletano di ritorno da un'azienda del luogo.

I soccorsi

Sul posto le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 da Grottaminarda, la pubblica assistenza e la misericordia di Fontanarosa, insieme ai carabinieri con in prima persona il capitano Annalisa Pomidoro, polizia municipale di Flumeri e una volante del commissariato arianese.