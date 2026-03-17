Festa del Papà 2026: idee regalo originali per sorprendere davvero Il 19 marzo torna la Festa del Papà, una ricorrenza che coincide con la celebrazione di San Giuseppe

Il 19 marzo torna la Festa del Papà, una ricorrenza che in Italia coincide con la celebrazione di San Giuseppe. È l’occasione perfetta per dire “grazie” con un gesto che vada oltre il solito regalo, puntando su qualcosa di personale, utile o capace di emozionare. Ma cosa regalare davvero? La tentazione del “regalo dell’ultimo minuto” è sempre dietro l’angolo, ma la Festa del Papà merita qualcosa in più.

Non si tratta di spendere tanto, ma di scegliere bene. Un dono pensato, costruito su misura, capace di raccontare un legame. Che sia un oggetto, un’esperienza o anche solo un gesto simbolico, ciò che conta è il messaggio che porta con sé. Ecco una guida completa, tra idee classiche rivisitate e spunti più originali.

Regali personalizzati: il valore dell’emozione

una tazza con dedica o una foto significativa

un portachiavi inciso con una data speciale

un album dei ricordi con i momenti più belli

Kit da lavoro o fai-da-te per gli amanti del bricolage

Per i papà che amano le cose concrete, meglio puntare su qualcosa che useranno ogni giorno.

Rasoio elettrico o grooming kit per la cura personale

Accessori tech come smartwatch o cuffie wireless

Zaino o borsa elegante per lavoro e tempo libero

Esperienze da vivere: il regalo che resta

Degustazione di vini o birre artigianali

Cena gourmet in un ristorante speciale

Giornata in spa o relax

Biglietti per una partita o un evento live

Idee low cost ma creative

Biglietto scritto a mano (sì, funziona sempre)

Colazione preparata in casa

Maglietta simpatica con una frase iconica