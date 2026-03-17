Festa del Papà 2026: idee regalo originali per sorprendere davvero

Il 19 marzo torna la Festa del Papà, una ricorrenza che in Italia coincide con la celebrazione di San Giuseppe. È l’occasione perfetta per dire “grazie” con un gesto che vada oltre il solito regalo, puntando su qualcosa di personale, utile o capace di emozionare. Ma cosa regalare davvero? La tentazione del “regalo dell’ultimo minuto” è sempre dietro l’angolo, ma la Festa del Papà merita qualcosa in più.
Non si tratta di spendere tanto, ma di scegliere bene. Un dono pensato, costruito su misura, capace di raccontare un legame. Che sia un oggetto, un’esperienza o anche solo un gesto simbolico, ciò che conta è il messaggio che porta con sé. Ecco una guida completa, tra idee classiche rivisitate e spunti più originali.
Regali personalizzati: il valore dell’emozione
una tazza con dedica o una foto significativa
un portachiavi inciso con una data speciale
un album dei ricordi con i momenti più belli
Kit da lavoro o fai-da-te per gli amanti del bricolage
Per i papà che amano le cose concrete, meglio puntare su qualcosa che useranno ogni giorno.
Rasoio elettrico o grooming kit per la cura personale
Accessori tech come smartwatch o cuffie wireless
Zaino o borsa elegante per lavoro e tempo libero
Esperienze da vivere: il regalo che resta
Degustazione di vini o birre artigianali
Cena gourmet in un ristorante speciale
Giornata in spa o relax
Biglietti per una partita o un evento live
Idee low cost ma creative
Biglietto scritto a mano (sì, funziona sempre)
Colazione preparata in casa
Maglietta simpatica con una frase iconica