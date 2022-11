Si fingono postini e rubano duemila euro ad una anziana di Castelvetere Sono stati arrestati dai carabinieri di Montella un 22enne e un 65enne di Napoli

Nell'ambito di un'indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Montella, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino nei confronti di un 22enne e un 65enne di Napoli, gravemente indiziati, allo stato delle indagini, del reato di truffa aggravata in concorso.

Come nasce l'indagine

L'indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata lo scorso mese di maggio da un'anziana di Castelvetere sul Calore, la quale, tratta in inganno, avrebbe consegnato a un sedicente postino 2mila euro in contanti e una catenina d'oro. Secondo un modus operandi consolidato, uno dei malfattori aveva contattato telefonicamente la vittima, avvisandola dell'imminente

passaggio di un addetto alle poste per la consegna di un pacco destinato al nipote, chiedendo il relativo pagamento.

Incastrati dalle telecamere

L'attività investigativa, consistita nell'acquisizione e confronto di immagini estrapolate da sistemi di video sorveglianza attivi nella zona, individuazione fotografica, escussione di persone informate sui fatti, ha permesso l'identificazione dei presunti autori del reato e di raccogliere elementi per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a loro carico. L'arresto si inserisce nel quadro di specifiche iniziative investigative avviate dalla Procura di Avellino per contrastare tali condotte delittuose in pregiudizio di persone anziane.