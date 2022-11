Stadio Partenio-Lombardi, resta chiuso il bar in Curva Sud: niente sospensiva I legali avevano chiesto la sospensiva del provvedimento di chiusura disposto il 10 ottobre scorso

Chiusura dei bar dello Stadio Partenio Lombardi: nessuna sospensiva. Resta chiuso il bar della Curva Sud, gestito da V.F.. Il Tar ha respinto il ricorso discusso dagli avvocati Alessandro Acone e Gerardo Santamaria che precisano “l’atto di conferma non costituisce un mutamento delle circostanze e non è un fatto nuovo, Inoltre le esigenze di parte ricorrente sono state già apprezzate, valutate con fissazione a breve del merito il 14 dicembre”.

Intanto nei giorni scorsi è stato fissato il ricorso anche per la titolare dei due bar ubicati nelle tribune, A.A.. Gli avvocati Giuseppe Di Gaeta e Antonio Barra discuteranno il ricorso dinanzi al Tar il 16 novembre prossimo avverso il secondo provvedimento di chiusura disposto dalla Prefettura di Avellino. Tra i motivi che hanno indotto la Prefettura di Avellino a disporre la chiusura, invece, dei bar delle tribune Montevergine e Terminio, “i diversi pregiudizi penali e di polizia, tra cui furto aggravato, rapina, spari in luogo pubblico, estorsione e furto, a carico del marito della titolare dei due bar” difesa dagli avvocati Antonio Barra e Giuseppe Di Gaeta. Dunque dagli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza e dai carabinieri sarebbero emersi i rapporti con persone gravate da precedenti di polizia. In entrambi i casi la Prefettura sostiene che vi sia grave pericolo di ordine pubblico. Circostanze che vengono respinte con forza dalla titolare dei due bar ubicati nelle tribune: “ribadisco la mia estraneità, non ho rapporti di parentela né di amicizia con i Forte, né con i componenti del Clan Partenio, sono state pubblicate notizie inesatte che influiscono negativamente sulla vita privata familiare”.

Il provvedimento che dispose la prima chiusura

Il Comune e la Prefettura di Avellino il 24 agosto scorso revocarono la Scia e chiuso i tre bar dello Stadio Partenio-Lombardi. Tutto era partito dalla richiesta di rinnovo della licenza in vista della nuova stagione calcistica. Stando a quanto emerse il Comune aveva informato il Prefetto dell’adozione del provvedimento del rilascio delle licenze. Ma la risposta da parte dell’Ufficio Territoriale di Governo fu immediata e il Comune di Avellino adottò il provvedimento di chiusura delle tre attività (una ubicata nella Curva Sud e due nelle tribune Montevergine e Terminio).

Cresce l’attesa per la discussione del ricorso di merito dinanzi al Tar

Dunque diventa di estrema importanza la discussione del ricorso di merito davanti al Tar di Salerno, fissato per il 14 dicembre. A presentare l’istanza gli avvocati Gerardo Santamaria e Alessandro Acone nell’interesse di V. F. (gestore del bar della Curva Sud, incensurato) e gli avvocati Antonio Barra e Giuseppe Di Gaeta nell’interesse di A.A titolare dei due bar ubicati nelle tribune.