Maltempo, forte acquazzone a Montella: detriti e fango invadono strade e terreni Il sindaco Buonopane: evitate gli spostamenti in auto

Un forte acquazzone si è abbattuto nella zona dell'Alta Irpinia. Una vera bomba d'acqua a Montella ha invaso strade e terreni. Come si può notare dai video amatorali le strade del paese sono invase da detriti e fango.

Allagamenti si segnalano in tutto il paese. Pare che la perturbazione sia durata una trentina di minuti. Dopodiché tutto è tornato alla normalità.

La nota del sindaco

Il sindaco di Montella Rizieri Buonopane ha emanato un avviso: "Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto, soprattutto lungo il percorso della festa della Castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stand senza bloccare il traffico, lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso".

Allerta meteo gialla in Campania

Nella giornata di ieri, la Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campania, dalle 8 di venerdì 4 novembre, alle 8 di sabato 5 novembre.