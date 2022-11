Covid oggi in provincia di Avellino: meno tamponi ma contagi sempre alti Incidenza di positività sempre vicina al 20 per cento. Registrati 141 contagi su 785 tamponi

Meno tamponi ma incidenza di positività sempre vicina al 20 per cento. Il Covid in Irpinia fa registrare oggi – secondo i dati giornalieri forniti dall'Asl di Avellino – 141 contagi su 785 tamponi processati. Ad Avellino sono 30 le persone risultate positive. Questa la mappa completa dei comuni dove il virus non è sparito

Aiello del Sabato 1

Altavilla Irpina 3

Ariano I. 10

Atripalda 7

Avella 3

Avellino 30

Bagnoli I. 2

Baiano 2

Candida 1

Carife 1

Cervinara 5

Cesinali 1

Contrada 1

Forino 3

Frigento 2

Gesualdo 2

Grottaminarda 5

Grottolella 1

Lioni 2

Manocalzati 1

Mercogliano 5

Mirabella Eclano 2

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 6

Montefredane 1

Montemiletto 3

Montoro 3

Nusco 2

Pietrastornina 1

Prata P.U. 1

Pratola Serra 1

San Martino V.C. 3

San Potito Ultra 3

San Sossio Baronia 1

Sant' Angelo a Scala 1

Santo Stefano del S. 1

Solofra 2

Sperone 1

Sturno 1

Summonte 2

Taurasi 2

Tufo 1

Venticano 1

Villamaina 2

Villanova del B. 11