Clan Partenio, lady aste resta in carcere: no ai domiciliari I giudici ritengono ancora sussistenti le esigenze cautelari rigettando la richiesta dei domiciliari

Clan Partenio, resta in carcere la signora delle Aste. Rigettata la richiesta di arresti domiciliari per la donna imputata nel processo Aste Ok. A presentare l’istanza di attenuazione della misura il suo difensore Alfonso Furgiule. Ad avviso dei giudici sussistono le esigenze cautelari per la donna tratta in arresto insieme al fratello due anni fa, al termine di un’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Dichiarazioni di Lady Aste

Di recente si è sottoposta ad un lungo controesame nel quale la teste Livia Forte ha confermato di aver un accordo con i fratelli Galdieri per riconoscergli delle somme di denaro circa il 20% del giro d’affari sulle aste giudiziari e successivamente ha tentato di prendere le distanze dai fratelli Galdieri.