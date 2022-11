Truffa al comune di Atripalda, chiesta la condanna di tre ex dipendenti La denuncia fu presentata dal primo cittadino Paolo Spagnuolo

Atripalda – Truffa delle buste paga. Il pubblico ministero ha chiesto 1anno e 8 mesi di reclusione per I.I. e L.I. oltre al pagamento di una multa di 300 euro. Per A.V. il pm ha chiesto di 2 anni di reclusione e 400 euro di multa. I tre ex dipendenti sono difesi dagli avvocati Luca Penna e Gianfranco Iacobelli che discuteranno la prossima udienza prevista per il 16 gennaio, quando è prevista la sentenza. La denuncia fu presentata dal sindaco Paolo Spagnuolo e le indagini furono condotte dalla squadra Mobile della questura di Avellino.