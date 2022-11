Sparatoria Cesinali, il riesame rigetta le richieste di scarcerazione Derubricate le accuse nei confronti dei tre occupanti della jeep nera

Sparatoria di Cesinali, il tribunale del Riesame di Napoli rigetta il ricorso presentato dall’avvocato Massimo Chiusolo. I tre componenti della banda restano in carcere. Respinta la richiesta di scarcerazione per Vincenzo Montereale, Valentino Capocchiano e Giuseppe Valentini, le tre persone arrestate nell’immediatezza dei fatti, bloccati dall’alt intimato dalle forze dell’ordine nei pressi del cimitero a bordo della Geep nera, mentre gli altri tentavano la fuga. La posizione dei tre arrestati è stata ritenuta meno grave rispetto agli occupanti della Jeep bianca. Le accuse mosse nei loro confronti sono state derubricate da concorso in tentato omicidio degli agenti di polizia in concorso "anomalo". Gli avvocati sono pronti al ricorso in Cassazione avverso la misura cautelare in carcere.