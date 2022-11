La Nuova San Giacomo totalmente estranea all'inchiesta giudiziaria La precisazione: la vecchia San Giacomo srl è stata assorbita dalla Tecnica Sud a settembre del 2020

Mozzarelle piazzate dal clan Sangermano ai clan della zona irpina, precisiamo che la San Giacomo srl, caseificio di Nola con sede operativa a Saviano, non esiste più come società, in quanto è stata assorbita dalla Tecnica Sud il 18 settembre del 2020 ed oggi è denominata “La Nuova San Giacomo”, totalmente estranea all’inchiesta condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli sul clan Sanrgermano.