Contagi Covid-19 in Irpinia: la curva torna a salire, 261 positivi in 24 ore Ad Avellino 47 contagi, preoccupa anche il dato di Ariano Irpino

Torna a salire la curva dei contagi in Irpinia: l'Asl Avellino segnala su 1.316 tamponi processati 261 persone risultate positive al virus in sole 24 ore. ecco l'elenco dei contagi comune per comune:

Aiello del Sabato 2

Ariano Irpino 16

Atripalda 6

Avella 4

Avellino 47

Bagnoli I. 3

Baiano 4

Bonito 2

Calabritto 1

Candida 2

Caposele 1

Capriglia Irpina 4

Carife 1

Casalbore 1

Castel Baronia 3

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 4

Cesinali 1

Domicella 2

Flumeri 2

Fontanarosa 1

Forino 5

Frigento 6

Grottaminarda 8

Grottolella 1

Guardia Lombardi 1

Lauro 1

Lioni 5

Luogosano 3

Manocalzati 10

Mercogliano 5

Mirabella Eclano 5

Montefalcione 4

Monteforte Irpino 6

Montefredane 7

Montefusco 4

Montella 1

Montemiletto 5

Montoro 8

Mugnano del C. 2

Nusco 1

Ospedaletto d'A. 1

Pago del Vallo di L. 3

Paternopoli 1

Pietradefusi 1

Pietrastornina 1

Prata P.U. 3

Pratola Serra 4

Quadrelle 1

Rocca San Felice 3

Roccabascerana 2

Rotondi 2

San Martino V.C. 3

San Michele di S. 1

San Nicola Baronia 2

San Potito Ultra 6

Sant'Angelo a S. 1

Sant'Angelo dei L. 4

Scampitella 2

Serino 4

Sirignano 2

Solofra 1

Sorbo Serpico 1

Sperone 1

Sturno 4

Taurasi 1

Torrioni 1

Trevico 2

Vallesaccarda 1

Villamaina 2

Villanova del B. 1

Volturara I. 2

Zungoli 1