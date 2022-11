La terra trema in Campania: terremoto 3.2 nell'avellinese, epicentro a Frigento Paura in paese. Tante segnalazioni ai vigili del fuoco: nessun danno a cose e persone

La terra trema in Irpinia, lieve scossa in Valle Ufita. Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter ha interessato la zona in provincia di Avellino in Campania.

L’evento sismico è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia stamattina giovedì 08:26 ora italiana, con epicentro a Frigento. Allo stato non vengono segnalati danni a persone o cose. Solo poco prima altre due lievi scosse sono state registrate nel Sannio a Faicchio: una di magnitudo 1.2 alle ore 7.09, l'altra di 1.9 alle ore 7.34.

Ecco l'elenco dei comuni initeressati:

Frigento, Gesualdo, Sturno, Fontanarosa, Villamaina, Grottaminarda, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Mirabella Eclano, Flumeri, Luogosano, Torella dei Lombardi, Melito Irpino, Castel Baronia, Rocca San Felice, Taurasi, Castelfranci, San Nicola Baronia, Carife, Bonito, San Mango sul Calore, San Sossio Baronia, Lapio, Guardia Lombardi, Castelvetere sul Calore, Villanova del Battista, Sant'Angelo dei Lombardi , Trevico, Montemarano, Venticano, Torre Le Nocelle, Vallata, Montemiletto, Ariano Irpino, Nusco, Vallesaccarda, Zngoli, Pietradefusi, Apice,

Chiusano di San Domenico, Cassano Irpino, Morra De Sanctis, Montefalcione, Calvi, San Nazzaro, Montefusco, Candida, Parolise , Pratola Serra, Salza Irpina, San Giorgio del Sannio, Montecalvo Irpino, Scampitella, Santa Paolina e Sorbo Serpico.