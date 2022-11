Ariano, detenuto suicida in carcere: la tragedia si ripete L'uomo, 40 anni, si è impiccato nella sua cella

Detenuto suicida nella Casa Circondariale di Ariano Irpino, tragedia in Irpinia.

Questa mattina un detenuto quarantenne, di origine salernitana si è tolto la vita impiccandosi. A dare la notizia è il Consiglere Nazionale dell' OSAPP 0rganizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Emilio FATTORELLO.

Il 40enne si è tolto la vita impiccandosi

Un dramma che si ripete e che rappresenta una sconfitta per tutti. Sono risultati vani i tentativi di soccorso posti in essere dalla Polizia Penitenziaria e dal personale Snitario in servizio nella struttura peintenziaria del tricolle.

Servono interventi in carcere

Abbiamo da sempre denunciato le carenze strutturali della struttura anche in occasione di altro suicidio con la successiva chiusura della sezione,solo dopo il tragico evento. Comunque sia, bisogna andare avanti e bisogna intervenire sulla struttura che in determinate zone cosi dette vecchie devono essere chiuse in quanto non consentono una esecuzione penale dignitosa. Non si conosce niente del soggetto che ha posto in essere l'estremo gesto sarà l' Autorità Giudiziaria a ricostruire la vicenda, il medico legale è intervenuto in loco per gli atti dovuti in questi casi. Rimane l'amarezza di una vita spezzata, che porta tutti ad una riflessione : di essere giunti al momento di rivedere il sistema Penitenziario nel suo fallimentare funzionamento.

Subito una ispezione nel carcere

L'istituto di Ariano ha bisogno di una maggiore attenzione da chi è preposto a cio' tanto che nell'ambito regionale risulta una vera e propria sede disagiata con un vero abbandono della struttura sotto diversi aspetti, chiediamo come OSAPP, al provveditore regionale d. ssa Lucia CASTELLANO una visita nella Casa Circondariale di ARIANO Irpino.