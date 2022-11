Contrada, tentato omicidio del rapper, colpo di scena in Appello: pena inasprita Inflitte condanne più severe, contestato nuovamente il reato di tentato omicidio

Colpo di scena in Appello nel processo per il ferimento del rapper Federico Petrone, sparato a Contrada. Inasprita la pena a seguito dell’appello del pubblico ministero, riconosciuto il tentato omicidio. Il ferimento del rapper Federico Petrone, sparato a Contrada, avvenne il 9 gennaio 2018.

In primo grado, dopo il rito abbreviato, il reato di tentato omicidio, era derubricato in lesioni aggravate. Ma i giudici della Corte di Appello hanno rideterminato la pena condannando Gerardo Ciuci a 4 anni e 8 mesi di reclusione e Alessandro Maglio in 3 anni e 7 mesi e 10 giorni di reclusione. La Corte d'Appello III sezione ha riqualificato il reato contestato agli imputati nuovamente il reato di tentato omicidio. Le parti civili sono difese dagli avvocati Nobile Viviano e Michele Scibelli.

La sentenza di primo grado impugnata dal pm

Il gup del tribunale di Avellino condannò - nell’aprile del 2019 - a 3 anni e 8 mesi Gerardo Ciuci, a 1 anno e 10 mesi Alessandro Maglio e a 8 mesi Gerardo Spagnuolo. Le condanne arrivano al termine del rito abbreviato, mentre gli altri sei imputati hanno scelto di essere giudicati secondo la formula dell’ordinario il primo dicembre invece proseguirà l’istruttoria dibattimentale