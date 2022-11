Inchiesta acquisizione del Pagliarone, Giordano: "Chiarirò la mia posizione" Il sindaco di Monteforte smentisce ogni coinvolgimento

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione resa da sindaco di Monteforte Costantino Giordano in merito alle indiscrezioni stampa relative all'inchiesta sull'acquisizione del ristorante Pagliarone.

"Voglio smentire in maniera netta e decisa le dichiarazioni apparse sugli organi di stampa questa mattina e relative a un eventuale mio coinvolgimento diretto nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria relativa all’acquisizione del ristorante o Pagliarone.

Una ricostruzione assolutamente priva di fondamenta, che ho intenzione di chiarire in tempi brevissimi nelle opportune sedi giudiziarie, appena i magistrati me ne daranno occasione. A tal proposito, ho già dato mandato ai miei legali di fissare un incontro, nel corso del quale chiarirò la mia posizione.

Parallelamente, ho chiesto ai miei avvocati di valutare la possibilità di sporgere denuncia - querela contro quanti hanno infangato e infangheranno il mio nome e la mia onorabilità. Lo devo alla mia famiglia e alla comunità che ho l’onore di rappresentare. Nutro piena fiducia nell’operato degli organi inquirenti"