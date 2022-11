Maltrattamenti nella Rsa di Cervinara, Salvini: "Finanzieremo più telecamere" Il vice premier e leader della Lega riprende in un post sui social il caso esploso in Valle Caudina

Il caso di Cervinara, delle tre operatrici che minacciavano e usavano violenze a una paziente disabile in una struttura sanitaria della Valle Caudina è arrivato all'attenzione del vicepremier Matteo Salvini. in un post su facebook il leader della Lega riprende il fermo immagine più cruento delle telecamere installate nella struttura dai carabinieri e scrive: "Non oso immaginare il dolore che ha provato quella povera donna, le sono vicino con tutto il cuore. La Lega riproporrà in questa Legge di Bilancio il finanziamento delle telecamere negli asili e nella case di riposo, per proteggere bimbi, anziani e disabili. È un dovere". Intanto La cgil di Avellino pone come questione urgente il miglioramento del welfare di prossimità per anziani e disabili. "dobbiamo investire di più sull'assistenza domiciliare - la posizione del segretario generale Franco Fiordellisi.