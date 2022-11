Avellino, rinvenuta una serra di canapa nel giardino di casa, assolto 50enne Emessa sentenza di assoluzione con la formula piena "il fatto non sussiste"

Accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, assolto 50enne di Avellino con la formula piena “il fatto non sussiste”.

L’uomo era stato denunciato in seguito alle dichiarazioni rese da un assuntore abituale. Immediatamente partirono le indagini sul 50enne e nel corso di una perquisizione nel giardino dell’uomo fu ritrovato dagli agenti una serra per la coltivazione della canapa. Al termine della perquisizione – eseguita nel 2019 - immediatamente scattò la denuncia per il 50enne avellinese e il sequestro del materiale rinvenuto dagli agenti.

Le prove presentate nel corso dell’istruttoria dibattimentale

Ma nel corso dell’istruttoria dibattimentale - protrattasi per oltre due anni - l’avvocato Fabio Tulimiero ha dimostrato che le accuse erano insussistenti in quanto il quantitativo di sostanza stupefacenti rinvenuto era esiguo, tanto da far decadere le accuse di spaccio. Inoltre nella discussione finale ha sostenuto che la sostanza stupefacente sequestrata era “per uso personale”.

Il giudice monocratico del tribunale di Avellino ha accolto la tesi del difensore, mandando assolto il suo assistito.