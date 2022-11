San Mango sul Calore, dolore per la morte del vicesindaco Sibilia Il sindaco Boccuzzi esprime profondo cordoglio a nome di tutta la comunità

Lutto nel comune di San Mango sul Calore, per la morte del vice sindaco Teodoro Sibilia. L’uomo, 70 anni, era stato ricoverato presso un centro di riabilitazione a seguito di una caduta. Era precipitato in un dirupo per afferrare un pallone finito al di fuori dal campo di calcetto. Il vice sindaco Sibilia era presente nell'impianto sportivo per assistere da spettatore all'evento.

Era stato soccorso tempestivamente ma era arrivato all’ospedale Moscati di Avellino già grave. Dopo due mesi tuttavia era stato dimesso per la riabilitazione, purtroppo però sono sopraggiunte delle complicazioni ed è deceduto. Sconcerto e tanto dolore nel comune irpino. Teodoro era conosciuto da tutti. Ben voluto, stimato e sempre presente nelle manifestazioni ed eventi. Amava il suo paese e il suo territorio.

Il sindaco, Teodoro Boccuzzi è rimasto sempre vicino al suo vicesindaco e ai familiari. E ieri, sulla sua pagina Facebook la ha lasciato un messaggio: «Ciao grande capo, sarai sempre nei nostri cuori».