Pauroso incidente a Frigento: due uomini incastrati in auto, uno è gravissimo Ad avere la peggio un 19enne di Ariano Irpino

E' di due feriti, entrambi il bilancio di un un paursoso incidente avvento alla località Pila ai Piani di Frigento, strada già tristemante nota nel corso degli anni.

Per cause in corso di accertamento un'auto con a bordo i due uomini si è schiantata contro un palo di cemento dell'enel restando poi in bilico adagiata su un lato in una scarpata.

Le due persone all'interno, rimaste letteralmente incastrate sono state estratte tra non poche difficoltà dai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda accorsi sul posto dopo pochi minuti.

Le condizioni

Si tratta di un 51enne di Grottaminarda e un 19enne di Ariano Irpino. Il primo trasferito direttamente ad Avellino e il secondo in gravissime condizioni, privo di sensi portato prima ad ad Ariano Irpino e da qui a seguito di una grave emorragia cerebrale una volta intubato trasportato anch'egli al Moscati.

Entrambi erano in viaggio per recarsi al lavoro in alta Irpinia dovendo eseguire un turno di notte. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri. Dinamica tutta da chiarire.