Il giallo di Mimì Manzo: si cercano i resti nei tombini a Prata in Irpinia Al momento le ricerche a Prata Principato Ultra hanno dato esito negativo

Sono riprese le ricerche per la scomparsa di Domenico Manzo, il pensionato che si è allontanato da Prata Principato Ultra in circostanze ancora sospette. Questa mattina i vigili del fuoco di Avellino, con il supporto di una squadra di sommozzatori del comando di Napoli, i carabinieri del comando provinciale di Avellino, hanno concentrato le ricerche nei pressi della Fontana del Prete, zona del depuratore di Prata Principato Ultra, alla ricerca dei resti dell'ex muratore.

I caschi rossi si sono calati in due tombini individuati dagli inquirenti dove potrebbero esserci i resti di Mimì Manzo, scomparso l’8 gennaio del 2021. Gli inquirenti si sono concentrati in quella zona perché dalle indagini svolte finora sarebbero stati rilevati degli strani movimenti in zona. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo. Questa mattina sul luogo delle ricerche c’era i familiari di Mimì, in particolare la sorella Lucia che non ha mai perso le speranze di poter ritrovare suo fratello.