Frigento in apprensione, 14enne scompare nel nulla: nessuna traccia da 24 ore Mistero sulla scomparsa. Ricerche in atto su tutto il territorio

Nessuna traccia da ieri pomeriggio in Irpinia a Frigento di un ragazzino di 14 anni. Dopo una mattinata trascorsa normalmente a sciola a Grottaminarda non ha fatto più ritorno a casa, facendo perdere le sue tracce. Lo stanno cercando, dopo la denuncia ufficiale dei genitori, carabinieri e volontari della locale pubblica assistenza, protezione civile e vigili del fuoco.

Un paese in apprensione a partire dal sindaco Carmine Ciullo

"Non riusciamo a spiegarci che cosa sia potuto accadere, c'è una famiglia in apprensione ma direi anche il resto della comunità. Al momento non abbiamo alcun indizio o una traccia. Ho avuto modo di confrontarmi anche con il dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minore per cercare di raccogliere qualche indicazione utile. La speranza è che possa trattarsi di un allontanamento momentaneo. In campo ci sono più forze impegnate. Abbiamo coinvolto anche l'associazione cacciatori, per una maggiora conoscenza del territorio. Nulla verrà lasciato al caso. Faremo di tutto per riportare a casa questo ragazzo.