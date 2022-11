Ragazzino scomparso a Frigento: ritrovato sano e salvo Sospiro di sollievo in paese, storia fortunatamente a lieto fine

Aveva fatto perdere le sue tracce da ieri pomeriggio, non facendo ritorno a casa dopo essere uscito da scuola. Fino a questa sera lo hanno cercato disperatamente parenti, amici, volontari, carabinieri e vigili del fuoco senza mai perdere la speranza. E così come aveva auspicato il sindaco Carmine Ciullo, anch'egli in prima linea nelle ricerche la vicenda ha avuto fortunatamente un lieto fine.

La svolta

Il 14enne si era rifugiato in un casolare, non molto distante dalla sua abitazione. E' lì che ha trovato riparo e trascorso la notte freddissima. Sta bene e ora è stato accompagnato in caserma dai carabinieri.

Parla il sindaco Carmine Ciullo

"Era già accaduto l'estate scorsa un episodio simile, ma questa volta eravamo più preoccupati soprattutto per le condizioni meteo di queste ore. E' stato più difficile mettere in moto il meccanismo per ritrovarlo."

Da sottolineare ancora una volta il grande impegno della locale pubblica assistenza

"Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati nelle attività di ricerche, in primis i carabinieri, vigili del fuoco, volontari, l'associazione dei cacciatori. Ci auguriamo che non si verifichi più e che possa ora trovare la serenità, superando con l'aiuto di tutti questo momento di difficoltà."

Non è piaciuta al sindaco ma anche agli stessi familiari ed è un pensiero che condividiamo anche noi, la diffusione della foto del minore sui social, che spesso in situazioni così delicate provoca ancora più danni, a volte anche irreparabili.