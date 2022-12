Contrada, tentato omicidio del rapper: acquisite le perizie Federico Petrone rimase ferito con un colpo d'arma da fuoco ad una spalla nel gennaio 2019

Acquisite le perizie effettuate dall’ingegnere Alessandro Lima e dal medico legale Elena Piciocchi per il tentato omicidio del rapper a Contrada. Le relazioni effettuate dai due consulenti nominati dalla procura di Avellino sono confluite nel processo ordinario per G. S., R. B., F. P., P. K., G. D. F. tutti accusati di concorso in tentato omicidio, mentre D. C. è accusato di omessa custodia dell’arma. Il processo è stato poi rinviato al 16 marzo per ascoltare i testi della difesa.

La ricostruzione del tentato omicidio

I fatti si svolsero a Contrada, il 9 gennaio del 2019, quando il rapper Federico Petrone fu attinto ad una spalla da un colpo d’arma da fuoco, a pochi centimetri dal cuore. Ne seguì il ricovero in ospedale e ben due interventi chirurgici per la giovane vittima del ferimento. Federico Petrone, fin dall’inizio, ha sempre riferito che la pistola gli fu puntata al capo e che solo per caso il colpo non esplose.

Condanne dei giudici della Corte di Appello più severe

I giudici della Corte di Appello di Napoli hanno riformato la sentenza di primo grado infliggendo una pena maggiore per Gerardo Ciuci, condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione e per Alessandro Maglio condannato a 3 anni e 7 mesi e 10 giorni di reclusione.