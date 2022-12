Marzano, cane precipita in una vasca profonda: salvato dai vigili del fuoco Il cane di razza meticcia è stato recuperato con tecniche Saf

Una squadra del Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi, è intervenuta nel territorio del comune di Marzano di Nola, in via Pasquale Nappi, per il salvataggio di un cane caduto in una vasca per il recupero delle acque pluviali, alta circa sei metri. Il cane di razza meticcia è stato recuperato con tecniche S.A.F (speleo-alpino-fluviali) e riconsegnato al legittimo proprietario, per la gioia di entrambi.