Arrivano le feste e ritorna l'incubo furti: nuovo colpo a Vallesaccarda E' successo nuovamente a distanza di quattro mesi. Presa di mira sempre la stessa zona del paese

Ancora furti nelle abitazioni a Vallesaccarda. E' successo nuovamente a distanza di quattro mesi. Presa di mira sempre la stessa zona del paese.

"Sono entrati in un'altra casa lasciando delle impronte di fango perché nel percorso, probabilmente, hanno attraversato un ruscello - ci fa notare un abitante, fortemente indignato - anche questa volta le vittime sono persone che lavorano fuori.

La reazione

Le autorità cittadine, i "paesologi" analisti dello spopolamento dei paesi non fanno nulla! E' una vera e propria tortura per la famiglie che a causa dei furti non si sentono più sicure neanche nelle proprie case costruire con il sudore sulla fronte e che continuano ancora, con determinazione, a tenere un legame nella terra di origine.

Il precedente

Approfittano della confusione e delle feste di paese i malviventi agli inizi del mese di agosto scorso avevano messo a segno furti in casa, nel territorio della Baronia. I paesi coinvolti nel giro di quattro giorni furono Vallesaccarda e una frazione tra Trevico e Vallata. A Vallesaccarda in particolare, quasi nel centro storico, il furto avvenne la notte della vigilia della festa patronale. E ora in prossimità della ricorrenza dell'Immacolata e del vicino Natale l'incubo è tornato nuovamente.