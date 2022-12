Abusi sessuali su minori, individuate altre vittime del senegalese La prima denuncia è stata presentata da una madre della vittima nel maggio scorso

Nuovi guai per il 37enne senegalese accusato di abusi sessuali nei confronti di due minorenni. Le ulteriori indagini dei militari dell’arma hanno consentito di individuare nuove vittime del 37enne, per molti anni residente a Serino e poi fuggito a Novara dopo aver appreso delle denunce presentate nei suoi confronti dai genitori allarmati. Aperto un nuovo fascicolo d’inchiesta sul suo conto.

Disposto il giudizio immediato nei suoi confronti

La scorsa settimana era già disposto il giudizio immediato per il 37enne per la prima inchiesta sfociata dopo la denuncia della madre di un 11enne. L’11 gennaio per il 37enne senegalese, da anni residente a Serino, inizierà il processo dinanzi ai giudici della VI sezione penale del tribunale collegiale di Napoli. Stando all’impianto accusatorio i due undicenni sarebbero stati adescati dal 37enne senegalese. Gli inquirenti sono convinti che in tutti i casi portati alla luce dalle accurate indagini sia stato utilizzato sempre lo stesso modus operandi. Dapprima l’invito a casa sua, in dono piccole somme di denaro, per poi chiedere foto di parti intime o prestazioni sessuali.