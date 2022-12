Trovati due portafogli e restituiti dalla Pam di Ariano e Grottaminarda La serietà e generosità dei dipendenti dei due punti vendita in Valle Ufita

Due portafogli smarriti, ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari grazie alla serietà e generosità dei dipendenti della Pam. E' accaduto ad Ariano Irpino nel punto vendita di via Cardito e a Grottaminarda in contrada Piani. Nel primo caso gli effetti personali sono stati consegnati ad un pensionato di contrada Masciano che aveva ormai già perso ogni speranza e nel secondo ad una donna di Zungoli la quale ha espresso vivo apprezzamento per la grande umanità dimostrata.

"Sono stati di una gentilezza unica dal personale addetti alle casse alla direzione. Nel portafogli ho trovato tutto al suo posto, soldi e documenti. Di questi tempi, sono gesti rari che meritano attenzione. Ero disperata soprattutto per i documenti, poi grazie a queste persone dal cuore buono, così sensibili, ho potuto tirare un sospiro di sollievo."