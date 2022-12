Gesualdo, cane maremmano ucciso a colpi di fucile: si indaga Un 70enne del posto è stato denunciato per omessa custodia di armi

I carabinieri della stazione di Gesualdo hanno denunciato un 70enne del posto per “Omessa custodia di armi”. È accaduto nella tarda serata di ieri, a Gesualdo, dove la pattuglia è intervenuta per l’uccisione, a colpi di arma da fuoco, di un cane maremmano. Uditi gli spari e i forti guaiti, il proprietario del cane ha chiamato il 112, affidando ai carabinieri la propria richiesta di giustizia.

Sviluppando le informazioni acquisite, i Carabinieri sono riusciti a restringere il campo delle ricerche fino ad arrivare all’identificazione del 70enne al quale, a seguito di perquisizione, sono stati sequestrati i suoi due fucili, di cui uno rinvenuto sul pavimento del soggiorno, privo delle necessarie misure di sicurezza.

Alla luce delle evidenze emerse, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso accertamenti finalizzati a stabilire l’eventuale responsabilità del soggetto in relazione all’uccisione del cane. La carcassa è stata sottoposta a sequestro.