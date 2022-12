Esche per topi allo scopo di uccidere gli animali: muore un pastore tedesco E' allarme alla località Feudo Cortesano di Grottaminarda

Esche per topi in un tombino e nei campi. Torna l'incubo avvelenamenti in Valle Ufita. A farne le spese un pastore tedesco, ma il timore è che anche altre specie di animali possano purtroppo rimanere vittime di questo ennesimo sciacallaggio. Non è infatti ancora chiara l'entità dei danni.

E' successo alla località Feudo Cortesano di Grottaminarda nell'area sottostante il viadotto Ufita, al confine con Melito Irpino dove si raccomanda prudenza e massima attenzione. Dell'accaduto è stata informata la polizia. Sul posto Giulia De Simone. Sembrerebbe si tratti di un'azione mirata.

Stessa sorte è toccata qualche settimana fa nelle campagne di Greci, dove in questo caso vi è il serio sospetto che possa essere stata determinata da una guerra tra cacciatori. Ma anche in questo caso saranno le indagini a fare piena luce.