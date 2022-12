Figlia segregata in casa: i genitori sono in grado di affrontare il processo Il rito abbreviato per i due genitori aguzzini si celebrerà il 9 febbraio 2023

Segregata in casa: la madre M. G. è capace di intendere e di volere. Il padre G. D. A. è parzialmente capace di intendere e volere. E’ quanto emerso dalla relazione del ctu Antonio Tomasetti richiesta dal gip del tribunale di Avellino, Francesca Spella, per stabilire se i due genitori di Aiello del Sabato - che lo scorso aprile furono denunciati con l’accusa di maltrattamenti nei confronti delle figlie e di aver sequestrato quella maggiore M.D.A. - possono affrontare il processo. La donna è stata definita “sadica” dal ctu, “incapace di provare alcun tipo di rimorso”. Il difensore dei due imputati, l’avvocato Francesco Buonaiuto, ha chiesto che i suoi assistiti vengano giudicati con il rito abbreviato. La sentenza è prevista per il 9 febbraio.

La ricostruzione della vicenda

La madre fu sottoposta alla misura cautelare in carcere, dove è tutt’ora rinchiusa, mentre per il padre scattò il divieto di avvicinamento alla casa famiglia e alle persone offese. La coppia accusata di aver maltrattamenti reiterati per anni nei confronti della 21enne M.D.A. Fin dall’età di 16anni anche per l’altra figlia F.D.A. iniziarono le vessazioni quotidiane con espressioni “schiava, serva” percuotendola a mani nude, tirandole i capelli, impedendole di frequentare la scuola e di trovare un lavoro, obbligandola a svolgere tutte le faccende domestiche e a badare i fratelli minori, ed impedendole di lavarsi.

Ma il bersaglio preferito era M.D.A. che la madre quotidianamente, senza motivo alcuno, percuoteva con calci e pugni, talvolta anche con oggetti. In un’occasione con un cavo scart della televisione, sulla schiena, cagionandole delle lesioni. Inoltre la donna le impediva di mangiare i pasti a tavola, costringendola a mangiare da sola in piedi solo una volta al giorno. Diverse volte la ragazza avrebbe tentato di fuggire di casa, senza denunciare con la speranza che la situazione potesse migliorare.

Una volta raggiunta la maggiore età la situazione è precipitata ulteriormente, in quanto veniva legata con delle catene ai polsi e alle caviglie del letto. La ragazza spesso veniva lasciata da sola, al buio, senza acqua e cibo, solo con un secchio per i suoi bisogni. Isolata non avrebbe avuto alcun modo di denunciare quanto subito per anni.

Le denunce della sorella

La sorella della vittima trovò il coraggio di denunciare tutto ai militari della locale stazione che, nell’aprile scorso, hanno messo la parola fine all’incubo della ragazza, dopo indagini serrate, svolte celermente e nel massimo riserbo. L’operazione dei carabinieri, fu portata a termine nella notte del 23 aprile e pose fine alle sofferenze patite dalla 21enne, ritrovata dai militari legata alla ringhiera delle scale dell’abitazione.

Le indagini hanno poi permesso di ricostruire la triste storia di vessazioni, umiliazioni e maltrattamenti fisici messi in atto dalla madre – 47 anni – nei confronti della figlia. Per il padre, invece, l'accusa è di essere stato complice di tutto questo e di non essere intervenuto in difesa della figlia, colpevole di portare il nome di madre.