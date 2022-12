Rapina in casa dell'avvocato Villani, allo studio le immagini delle telecamere Carabinieri al lavoro per la rapina ai danni del penalista irpino

Si studiano le immagini delle telecamere sia private che pubbliche. In particolare le immagini che hanno registrato un arco di tempo che va dalle 20 alle 21. Un’azione criminale durata in tutto poco meno di un’ora. Tanto è servito alla banda per arrivare e sistemarsi in contrada Sassano e consumare la rapina nella villetta dell’avvocato Alberico Villani.

Quelle immagini di prima e dopo il colpo durato in sé poco meno di venti minuti, potranno essere utili alle indagini dei carabinieri di Avellino e ricostruire i movimenti dei banditi. Secondo le ipotesi investigative più accreditate si tratterebbe, con molta probabilità, di un furto finito in rapina. I malviventi si sono introdotti negli appartamenti dal piano superiore e non si sarebbero accorti della presenza, al piano inferiore, del proprietario.

Hanno agito indisturbati fin quando non si sono trovati davanti il professionista da poco rincasato. Villani a sua volta non si era accorto della visita indesiderata. Armati e col volto travisato non hanno certo esitato a minacciare la vittima e a costringerlo ad aprire la cassaforte per trafugare denaro, oro, preziosi e anche una pistola. Oltre al bottino in cassaforte la banda ha rubato anche l'auto del penalista, una Peugeot 3008, poi abbandonata a poca distanza dalla villa. E' caccia aperta ai malviventi. Si cerca di capire anche se la banda si è avvalsa di un basista. L’Arma dei carabinieri ha intensificato i controlli per dare un segnale alla popolazione scossa dalla terribile vicenda e che già da tempo vivono nella paura per i numerosi furti avvenuti proprio in quella zona.