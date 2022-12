Troppi furti nel Baianese, Vittoria (Pd): "Prefetto e sindaci, intervenite!" Il dirigente nazionale dei Dem raccoglie l'allarme dei cittadini e chiede aiuto alle istituzioni

"Le istituzioni, il prefetto e sindaci. Quello che sta accadendo in queste settimane nei comuni del baianese è senza dubbio un fatto di rilevanza senza precedenti . Circa 30 furti in poco più di 15 giorni. Un allarme sociale e di sicurezza che non riesce a rientrare, sembra quasi che dobbiamo assuefarci a ladri che invadono la vita privata di tutti noi". E' la forte denuncia del dirigente nazionale del Pd, Franco Vittoria, che attraverso i social chiede l'intervento delle istituzioni.

"Al prefetto, che ha tra le competenze, il coordinamento della sicurezza, ai sindaci, che nonostante i pochi mezzi possono chiedere non solo un tavolo ma un intervento massiccio del ministero. L’aggressione sta raggiungendo livelli insopportabili di dignità di uno stato di diritto. Quando c’è l‘autodifesa dei cittadini, quando c’è l’autorganizzazione dei singoli, quando succede che le istituzioni si arrendono qui finisce lo stato di diritto", sottolinea Vittoria facendo riferimento alla volontà dei cittadini di effettuare le ronde e sostituirsi alle forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico nel territorio del Baianese.

"C’è bisogno - avverte Vittoria - di un atto concreto, c’è bisogno di una risposta dello Stato, c’è bisogno di inviare più forze dell’ordine, c’è bisogno di costruire una solidarietà istituzionale, non è possibile che nel 2022 la risposta possa essere: tanto sono furti di appartamento….. Questi vigliacchi , rubano l’intimità, rubano la serenità, e tutti noi non possiamo far finta di nulla. Mi auguro che parlamentari della provincia, consiglieri regionali, il presidente della Provincia si ”attrezzino“ per una risposta! Facciamo presto!".