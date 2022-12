Ladri scatenati: furto nella notte a Roccabascerana Colpo in una azienda di generi alimentari

Questa notte è stato perpetrato un furto in un'azienda commerciale di generi alimentari di Roccabascerana.

Ancora da quantificare il bottino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, intervenuti sul posto. L'emergenza furti aumenta in tutta la provincia. Rapine e reati aumentano a confermano dell'emergenza sicurezza che cresce. I sindaci chiedono al prefetto soluzioni. In alcuni comuni si vivono furti a catena. Una sequenza difficile da contenere per cui i cittadini chiedono più forze dell'ordine a presidio del territorio.